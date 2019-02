Hea seis majanduses on küll kasvatanud eestlaste sääste, kuid need on siiski nii väikesed, et ka ajutine püsisissetuleku kaotus paneks inimesed raskustesse, kirjutab Eesti Panga ökonomist Rasmus Kattai.

2015. aasta lõpus ütles USA föderaalreservi juht Janet Yellen, et kiire majanduskasvu perioodid ei sure vanadusse. Sellega avaldas ta arvamust, et kui majanduses on kõik hästi ja see toimib end mulli või punni ajamata, siis pole põhjust uskuda, et pärast kasvuaastaid peab vääramatult tulema surutis. Kolm aastat hiljem on Ameerika Ühendriigid peaaegu jõudnud sõjajärgse ajaloo majanduskasvu kestusrekordini. Euroopa kasvumootor Saksamaa on eri näitajate järgi oma varasema rekordi juba purustanud või purustab selle peagi.