Ajalugu tundvatele inimestele ei tule üllatusena, et Hiina on taastamas oma positsiooni maailma majandusliku ja poliitilise keskmena. Imestada selle üle on sama naiivne, kui hämmastuda igal talvel saabuva pakasest. Eesti kuulumine NATOsse ja Euroopa Liitu on meie välispoliitika nurgakivi juba aastaid. Ometi pakub Ameerika Ühendriikide selgelt taanduv positsioon põhjust arvata, et Hiina olulisus üha kasvab. Maailma majanduslik ja poliitiline kese on nihkumas itta, Aasiasse, ja seda eelkõige tänu Hiinale. Hiina tõus on osa uuest rahvusvaheliste suhete ja globaalse majanduse reaalsusest. On ilmne, et Eesti riigi käekäik ei sõltu mitte üksnes Washingtoni ja Moskva võimuvõitlusest ega Brüsselis vastuvõetud direktiividest, vaid üha enam ka Pekingist.