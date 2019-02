Miks teadlased ikka veel protestivad? Eelmise aasta lõpus lepiti ju kokku, et järgneva kolme aasta jooksul tõuseb teadusrahastus ühe protsendini sisemajanduse kogutoodangust. Protestimise põhjus on, et riik ei usalda ega väärtusta oma teadlasi, kirjutab TÜ füüsika instituudi direktor Toomas Plank

Haljala kooli õpetaja Martin Pent kirjutab, et rääkida mingist süstemaatilisest õnnetusest, mida õpilased päevast päeva kooli tõttu kogevad, on lihtsalt väär ning haridustöötajaid diskrediteeriv. «Vähim, mida saab teha, on lõpetada umbluu sellest, et õpilased on kohutavalt õnnetud ning et üldhariduskool ja õpetajad on selles süüdi,» leiab ta.