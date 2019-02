Kui seni iseloomustasid elanike narkotarbimist peamiselt sotsioloogilised küsitlused ning haiglate ja politsei andmed, siis nüüd on teadlaste arsenali lisandunud mitu uut võtet. Meiegi meedias on räägitud, et reovee analüüsi põhjal saab edukalt kindlaks teha, milliseid uimasteid ja kui palju mõnes piirkonnas kasutatakse. Ent huvitavat teavet pakuvad teadlastele ka sotsiaalvõrgustikud.