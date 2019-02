Vennasriik Soome ja vennasrahvas soomlased on need, kellelt Eestil ja eestlastel on väga palju õppida ja eeskuju võtta nii militaar- kui ka tsiviilvallas, kirjutab Jaanus Betlem (riigikogu liige 1992-1999) vastuseks Neeme väli arvamusloole «Eesti peab riigikaitses eeskuju võtma Taanilt».