Sabatulesid vilgutav valimiskampaania kinnitas, et Eesti on konservatiivne ja järjepidevusest hooliv riik-maa-ühiskond-rahvas: kõik erakonnad suhtuvad valijatesse põetajaliku leebusega à la mida sa hing nendest lihtinimestest ikka loodad, pakume kommi ja pastakaid ja rahvateatri tasemel videoklippe, küll nad sunnikud valima tulevad ja valivad eksimatult sellise parlamendi, nagu nad ise väärivad, seda viimast ei jäta me aga neile hiljem meenutamata!