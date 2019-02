Veel hullem plekist, nime määrimisest või näo kaotamisest on aga ebameeldiv tõdemus, et olgu toimunu motiivid millised tahes, näitab see Veerpalu, Tammjärve ja kaasosaliste sattumist moraalsele eksiteele. Siinkohal, muide, on kohane tõmmata paralleel Rainer Vakra ja Anastassia Kovalenko plagiaadiskandaaliga – on ju ka haridusteel petmise taga asjaosaliste moraalse kompassi puudumine.

Viimane omakorda on märk arvamusest, nagu pühitseks eesmärk abinõu. Ometi pole see nii. Eluvaldkonnast ja olukorrast sõltumata peaks hoopis olema selge, et vahendid ja teekond on sama tähtsad kui eesmärk. Mida alatumad, hoolimatumad ja reeglitevastasemad on vahendid, seda enam moonutavad need eesmärki. Kui praegusel juhul oli eesmärgiks sätendav medal ja kuulsusesära, siis medalist võivad asjaosalised vaid und näha, kuulsusesära on kohale jõudnud aga täiesti soovimatus vormis.