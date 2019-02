Populistide ühisrinne on võimalik seni, kui on tarvis ühist vaenlast põmmutada. Pärast seda hakkab rinne logisema, kirjutab Mihkel Mutt.

Riigikogu valimissaginas on eelseisvad eurovalimised jäänud meil suhteliselt tagaplaanile. Mujal ennustatakse, et need tulevad erilised, sest europarlamenti jõuab tavalisest rohkem n-ö vastalist elementi. See on tõenäone. Samas pole sel ühest ega vältimatut seost ELi lagunemisega, mis mõne ennustuse kohaselt saabuvat juba tosina aasta pärast.