Karl Marxi teoste populaarsuse kasv läänemaailma noorte seas tõendab taas kulunud fraasi, et pole miskit uut selle päikse all, kirjutab kolumnist Erik Aru.

USA senaator peab aktsiaturgu kurjuse kehastuseks, hasartmängupõrguks, mis tuleks tabalukustada. Londoni majanduskooli ajalooprofessor kirjutab: «Mehed ja naised üle maailma kaalusid tõsiselt võimalust ning arutlesid otsekoheselt selle üle, et Lääne ühiskonna süsteem võib katki minna ja lakata töötamast.» Lugupeetud majandusteadlane aga teatab Chicagos esinedes: «Mulle on räägitud, et Moskvas usutakse, et tegu on kapitalismi viimase, pöördepunktilise kriisiga ja et meie olemasolev ühiskonnakord ei ela seda üle.»