Raha. Foto on illustratiivne.

Erakonnad saavad riigieelarvest toetust. Eraldiste suurus on viimasel ajal olnud orienteeruvalt 50 000 eurot aastas iga riigikogu liikme kohta. See on suur summa – sama palju maksab Eesti Teadusagentuuri andmetel eksperimentaaltaustaga valdkonna teaduri palkamine üheks aastaks. Riigi toetus moodustab seejuures valdava osa kõikide riigikogus esindatud erakondade eelarvest. Millele parteid oma raha kulutavad?