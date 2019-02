Sotsid on teinud poliittehnoloogilise kalkulatsiooni, uskudes, et mõned õlale patsutamised Nõmme turul on nende jaoks rohkem väärt kui miski muu.

Kurb ja piinlik on jälgida kahe organisatsiooni – Eesti Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ja Tallinna Ülikooli – käitumist pärast Rainer Vakra plagiaadisüüdistuse ilmsiks tulekut. Akadeemiline petturlus haavab valusalt mõlema tuumväärtusi. Samas on mõlemad organisatsioonid valinud taktikaks venitamise, oodates ilmselt valimiste möödumist.

Alustuseks. Miks on Tallinna Ülikool kulutanud kaks nädalat selleks, et saada tulemus, mis sisuliselt on ühe kantseleiametniku mõne tunni töö? Kui Postimehes töötaksid kiuslikud inimesed, siis küsiksime: kas selleks, et oodata ära, kas Tallinna Ülikooli eelarve hakkab sõltuma poliitik Rainer Vakrast või mitte? Veel kiuslikumad inimesed küsiksid võib-olla, kas Tallinna Ülikooli akadeemiliste standardite üle otsustatakse nüüdsest Nõmme turul.