Eesti rahvuslik kaitsetööstus on osa meie laiapindsest riigikaitsest. Mida tugevam on Eesti kaitsetööstus, seda tugevam on Eesti kaitsevõime. Meil ei ole võimalik üles ehitada veenvat riigikaitset ilma kaitsetööstuslike võimeteta, mis toetavad otseselt sõjalisi ning sisejulgeolekuga tegelevaid asutusi nende ülesannete täitmisel. Näiteks praegu, rahu ajal hooldab meie kaitseväe soomukeid eraettevõte. Kas me kujutame ette, et kriisi ajal või sõjaolukorras ei tule selle ettevõtte võimet käsitleda osana meie laiapindsest kaitsevõimest ja kaasata nende võimekusi Eesti kaitsmisesse? Täpselt sama kehtib kõigi Eesti kaitsetööstuse ettevõtete puhul, valmistagu need saapaid, miine, laevu või autonoomseid platvorme.