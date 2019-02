Venezuela sotsialistliku revolutsiooni läbi viinud Hugo Chávez on surnud ja niisamuti tema uuesti loodud riik. Caracas püsib elava surnuna Hiina ja Venemaa strateegiliste huvide tõttu, kirjutab analüütik Tiiu Pohl (EKRE).

Just nende sõnadega juhtis endine Venezuela president enda kehtestatud ja igavesti kestvat revolutsiooni, et sealset rahvast parema tuleviku poole suunata. Revolutsiooni eesmärk oli lahkumine kapitalistlikust süsteemist, et minna üle sotsialismi. Missugusesse sotsialismi, jääb segaseks.