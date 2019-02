EKRE meeleavaldus. FOTO: MIHKEL MARIPUU/PM/SCANPIX BALTICS

Just nüüd, valimiste eel, tuli mulle meelde, et olen oma ihusilmaga Konstantin Pätsi näinud. Rakveres, Laia tänava aktusesaali ees seisis musta värvi ja tolmune auto ja mina, tollal viieaastane põnn, hoidsin vanaisal käest ja vahtisin muidugi autot, mitte mehi, kes autosse istusid. Siis oli meil see, mida EKRE oma programmis alatasa kordab – rahvusriik.

Ma pean tunnistama, et ma imetlen, kadestan ja kahtlen EKRE püüdeis ajaratast tagurpidi käima panna – samamoodi kadestan ma tõsiusklikke, kes kõik rahumeeli Jumala hooleks jätavad ja imesid usuvad. Maailm ja inimesed muutuvad liiga kiiresti, et neile sellist utoopilist tagasikäiku anda, ja sellise ebausutava programmiga erakond ei ole tõsiselt võetav. Otse vastupidi – kui keegi hakkab kangekaelselt väitma, et must on tegelikult valge või võimatu on võimalik, tuleb otsida põhjust, miks ta seda teeb, sest tegemist on provokatsiooniga. Selline väide peab kellelegi kasulik olema, aga kellele?