Kuulus Tallinna naistemarss toimus loosungiga «Maailma naised, ühinege!» ja see legendaarse kõigi maade proletaarlaste ühinemise üleskutse remake näitab asja juuri. Nõukogude Liidu 1920ndate liikumise «Saagu uus olme!» plakatil hüüab punase lipu ja punase pearätiga koduperenaine: «8 märts – naistööliste ülestõusu päev köögiorjuse vastu». Kuid pidada marssi naistepäeval oleks juba hilja, sest siis ei tatsaks kaasa valimistel kandideerinud poliitikud. Nähes naistemarsil habemega kuju, oli minu esimene mõte, et meid austas oma kohalolekuga Conchita Wurst ise, kuid zoomides selgus, et see oli kõigest Jevgeni Ossinovski. Silmapaistva ökonomistina oleks ta võinud selgitada, et kui õpetajad on valdavalt naised, ja ehitajad – mehed, on palgalõhe vältimatus, mitte sepitsus. Kuid kui protestijate kolonn suunduks näiteks EV prokuratuuri ette, oleks asjal isegi jumet.