Hoolimata pikast ajaloost ja kogemusest tekitavad e-valimised ikka veel nii meil kui väljaspool Eesti piiri suurt huvi ja diskussiooni. Üheks põhjuseks on kindlasti tehnoloogia ja valimistega seotud laialt kajastatud mõjutamisskandaalid erinevates riikides, mis kahjuks mõnede inimeste silmis on mõjutanud ka valimiste korraldamise usaldusväärsust. Vaevalt et keegi loodab, et Eesti nendest globaalsetest (negatiivsetest) trendidest puutumata jääb, aga huvitav on teada, kuivõrd vastupidav meie poliitiline süsteem ja valimiste korraldus tehnoloogia tõmbetuultele on. Üks viis seda hinnata on vaadata, kuivõrd needsamad valijad seda süsteemi usaldavad. Mida kõrgemal see on, seda tugevam peaks olema vastupanuvõime nn mainerünnakutele ehk neile manipulatsioonikatsetele, mille sisuks on kasutajate silmis usalduse õõnestamine valeväidete esitamise, faktidega manipuleerimise ja nende meelevaldse presenteerimisega.