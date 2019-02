Eestis on kutsehariduse maine alati madal olnud. Juba nõukaajal, kui keskharidus oli kõigile kohustuslik, arvati, et kutsekasse lähevad ainult need, kes õppida ei viitsi. Mulle meeldib õppida – lisaks teoreetilisele ülikooliharidusele otsustasin üle-eelmisel sügisel kutsekooli käsitööd õppima minna. Ma tahtsin oma kätega osata asju teha. Kõikjal reklaamitakse täiskasvanute ümberõpet, kuid pärast poolt aastat õpinguid sain aru, et meie kutseharidussüsteemis on midagi kardinaalselt viltu, ja tundub, et tegemist on mädaneva kala fenomeniga.