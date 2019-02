Nagu kaitseministeeriumi kõrge esindaja Kusti Salm majandusjulgeoleku konverentsil ütles: «kaitseinvesteeringutega ja kaitseväe ülesehitamisega me täna sisuliselt valmistume sõjaks.» Niisiis, elame kõik koos teiega sõjaolukorras, sest nagu öeldi: «see ei ole vaid õpikute järgi kaitse mängimine.» Seega, on küsimus – mis kell me pärast sõda uuesti kohtume (kui on kellegagi kohtuda) – igati õigustatud. Mina pakuksin välja kolmveerand seitse kõige lähemas alles jäänud õllekas.