Nädalavahetusel Alpides alanud lumelaviinid ei ilmuta vaibumise märke, seni on lumemöll nõudnud 28 inimese elu, kümnete lume alla mattunute saatus on seni teadmata. Lume tõttu on maailmast ära lõigatud tuhanded suusakuurortidesse puhkama sõitnud, samuti kohalikud elanikud.