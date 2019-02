Seda hiiglaslikku, sõjakirvekujulist ala asustavad 145 suuremat rahvusrühma, kellest valdav enamik on usutunnistuselt teravaada budistid. Riigi põhjapoolsetes piirkondades on viimastel kümnenditel tekkinud kokkupõrkekoldeid seoses ISISe katsetega kehtestada Myanmaris kalifaat ning Myanmari armee vastumeetmetega. Laiemale avalikkusele on see konflikt tuntud põhiliselt küllaltki ühekülgsest vaatenurgast, rohingjade etnilise puhastuse ja inimõiguste rikkumise probleemina ning viinud riigi karismaatilise liidri Aung San Suu Kyi degradeerimiseni rahvusvahelise kogukonna maineskaalal.