Nüüd on kõigil soovijail võimalik kasutada Eesti Keele Instituudi uut sõnastikuportaali Sõnaveeb, kirjutab EKI sõnaraamatute peatoimetaja Margit Langemets.

Paljud Postimehe lugejad on kindlasti juba märganud, et Eesti sõnaraamatumaailma on ilmunud uus tegelane – Eesti Keele Instituudi uus sõnastikuportaal Sõnaveeb. See on arvutis ja mobiilis toimiv veebileht, kus igaüks saab otsida end huvitavat sõna või väljendit, ilma et ta peaks läbi vaatama paljusid eri sõnakogusid. Sõnaveebist saab vastuseks kogu info, mis instituudi kogudes selle sõna kohta pakkuda on: seletused, näited, käänamise-pööramise, päritoluinfo, vene keele vasted ja palju muud.

Sõnaveebi esimese elunädala jooksul on kõige rohkem küsitud kaht asja. Kas äpp ka tuleb? Ja teiseks, aga kus on ÕS?

Alustame tagumisest. ÕS on siin poolenisti juba kohal. Sõnaveebis on päris palju infot, mis kordub sõnastikust sõnastikku: märksõnad, sõnamuutmisinfo, mõned seletused, mõned näited. Kuidas sõna käänata või pöörata, peaks juba praegu olema hõlpsam järele vaadata Sõnaveebist. ÕSi muutmisinfo võib mõnikord pealtnäha paista üsna krüptiline – vaatame näiteks sõna akvaarium. Samas Sõnaveebis on ilusti näha, kuidas sõna võib käänata kaht moodi, ning ka vastavad vormid on kohe näha. Soovi korral saab põhivormide hääldust ka kuulata. ÕSi ainulaadne roll on keelekasutust suunata ja soovitada, hinnata, mis on hea ja halb keel – seda infot Sõnaveebis küll veel ei ole. Aga ta tuleb! Alustame ÕSi ja ametnikusõnastiku soovituste toomist Sõnaveebi kohe pärast Sõnaveebi avamispidustuste lõppemist.

Aga kuidas jääb äpiga? Ütlen kohe ära, et kes tõsiselt soovib Sõnaveebi kasutama hakata, salvestagu aegsasti veebileht oma nutitelefoni – telefoni tekib väike Sõnaveebi logoga pilt. See ikoon käitub täpselt nagu äpp. Ja näeb välja nagu äpp. Sõnaveeb on loodud nii, et ta juba praegu sobib telefoni ideaalselt. Suure arvutiekraani veebipilt kohandub sujuvalt väikesele telefoniekraanile. Ja kogu info on kättesaadav ka telefonis. Paljud teadlikud kasutajad ei tahagi oma seadet liigsete äppidega koormata, sest ka seadme ruum on ressurss. Ka pole äpis kunagi nii palju võimalusi kui kõiki moodsaid tehnoloogialahendusi kasutavas veebisüsteemis. Äpp on mõne kindla ülesande jaoks kahtlemata väga hea, aga päris veebisüsteemi kõrval ikka tore mänguasi.

Kuidas siis jääb? Kas Sõnaveebi äpp tuleb? Ei tule. Sest ta on sama hästi kui olemas – igaüks saab selle mobiiliveebilehe endale ikooniks ehk «äpiks» salvestada aadressilt Sõnaveeb.ee.