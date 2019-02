Rahvas armastab komöödiaid. Tallinna linnapea Taavi Aasa meeskond sai sellest kiiresti aru. Linnavalitsuse antud 35 000 eurot hoiab teatri veel ühe aasta elus. Aas teatas, et Eino Baskini soov oli, et tema teater töötaks vähemalt viis aastat pärast tema surma. Viis aastat surmast saab mööda tuleva aasta märtsis, nii et pikaajalist rahastamiskohustust Tallinn endale ei võtnud.

Nii need hääled valimiskampaanias tulevad. Teatrisõbrad jätsid meelde, et Keskerakond peab neist lugu, aga sotsiaaldemokraadid arvavad, et külakultuurimajas mängitud jandid pole vaatamist väärt. Kultuuriministeeriumi komisjon leidis, et Vana Baskini Teatri (VBT) kunstiline tase ja teatrikeele uuenduslikkus ehk mõjukus on madal. Teater küsis ministeeriumilt 40000 eurot, kokku oli jagada erateatritele umbes 1,8 miljonit eurot. Kui rahas võrrelda, siis VBT ei anna komisjoni meelest isegi kahte protsenti erateatrite kunstilisest panusest.