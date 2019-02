Aasta on alanud keeruliste liiklusolude ja arvukate õnnetustega. Kuna elan Narvas, sõidan mitmeid kordi nädalas erineval kellaajal Peterburi maanteed mööda, mis vahepeal on muutunud üherealiseks, ning näen arvukaid väiksemaid ja suuremaid liiklusõnnetusi. Viimase aja «rekord» on neli (väike-)avariid teelõigul Narva-Sillamäe. Eriti ränk on praegune aastaaeg. Ent avariid, teelt väljasõitmised ja ka liiklussurmad iseloomustavad iga aastaaega, seega pole ühiseks nimetajaks ilm.