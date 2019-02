Päeva karikatuur 22.02 FOTO: Karikatuur: Urmas Nemvalts

Mind jätab Rainer Vakra isik külmaks. Kuid samas paljastas ta vahetult enne valimisi mitu Eesti poliitika fundamentaalset puudujääki.

Esimene ja kõige olulisem probleem on see, et mulle lõpuni arusaamatutel põhjustel puudub Eesti poliitikas reputatsiooni mõiste. Sa võid varastada (kõnealusel juhul intellektuaalset omandit) ja tervele ühiskonnale lapšaad kõrva külge riputada, palju soovid, ning mingeid tõsiseid tagajärgi see kaasa ei too. Vakra skandaali puhkemise järel tammusid sotsid ühelt jalalt teisele ja seletasid, et olgu Vakra üle kohtumõistjaks parem valijad ja Tallinna Ülikool (selle asemel, et üheses olukorras ise selge seisukoht võtta). Sellised jamad, mis mujal läänemaailmas tähendaksid poliitikule või riigiametnikule hundipassi, meie valijaid ja poliitikuid ei morjenda, ja miks see nii on, on küsimus juba sotsiaalpsühholoogidele.

Kõik suured muutused ja suured teod on poliitikas siiski ellu viinud inimesed, keda tõukavad tagant ideelised motiivid, mitte aga need, keda on poliitikasse toonud raha ja privileegid.

Teine kitsaskoht, mille Vakra juhtum kätte näitas, on see, et meie poliitikas mängivad idealistid väikest rolli. Ma selgitan. Inimesi motiveerib meil poliitikaga tegelema valdavalt soov muuta poliitika elatusallikaks ehk liikuma panevaks jõuks on kenad naised, autod ja majad. Ehkki see kõlab naiivselt, peaksid inimesi poliitikasse viima ideaalid, mitte materiaalsed hüved. Kõik suured muutused ja suured teod on poliitikas siiski ellu viinud inimesed, keda tõukavad tagant ideelised motiivid, mitte aga need, keda on poliitikasse toonud raha ja privileegid. Ja seepärast lähevad tulevikus ajalukku ikka need, keda on liikuma pannud ideed. Vihmavarjuhoidjad ja tallalakkujad unustatakse. Ideeliste inimeste vähesus on ühtlasi põhjus, miks Eesti ühiskond juba kümme aastat stagnatsioonis istub.

