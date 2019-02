Ravijärjekordadest on kuulnud igaüks, paljud on seda ka omal nahal tunda saanud. Inimesed peavad arsti vastuvõtule pääsemist ootama kuude kaupa või siis tuleb oodata järgmise kuu algust, et saaks end üldse järjekorda registreerida. Pikad ravijärjekorrad teevad muret nii patsientidele, nende lähedastele kui ka tervishoiutöötajatele. Praegune olukord vajab lahendust, mis võimaldaks inimestel saada arsti juurde kiiremini.