Eesti vanasõna ütleb, et pidu tuleb suurelt ja läheb vaikselt. Eesti Vabariik 100 pidustused on nüüd möödas ja tekib kiusatus vaadata, milline on peojärgse Eesti reaalsus.

Sõnadel – näiteks Eesti ja EV 100 – on kahtlemata maagilisi omadusi ning eriti keeleaastal peaks mõtlema sellele, kuivõrd tugev on keele mõju ja sõna jõud. Sest sõnal on võime ka varjata ja eksitada, luua simulaakrumeid. Meenutagem: simulaakrumiks nimetatakse teeseldud maailma, mingi nähtuse taasesitamist, millel puudub side algse tegelikkusega. Mis on loonud iseseisva, aga seest tühja, tähenduseta reaalsuse.