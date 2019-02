Riigikogul seisab täna ees hääletus liiklusseaduse muutmise üle. Siseministeerium on esitanud õiguskomisjonile ettepaneku seadustada teisaldatavate kiiruskaamerate kasutusamine. Eesmärgina on välja kuulutatud liikluse muutmine turvalisemaks, õnnetuste vähendamine ja küllap seeläbi ka liikluskultuuri parandamine.

Ehkki selle muudatuse lühiajaline mõju riigikukrule võib isegi positiivne olla, jätkab see pehmelt öeldes «lapsehoidjariigi» lahtirullimist pahaaimamatu liikleja igapäevateele. Erinevates välisriikides tuhandeid kilomeetreid autoroolis läbinuna julgen väita, et Eesti liikluskultuuril pole häda midagi – see on jätkuvalt positiivses muutumises. Subjektiivse mulje põhjal stardib Mandri-Euroopas liiklus lubava fooritule süttides enamasti särtsakamalt ning kulgeb võimaluse korral mõõdukalt piirkiirust ületades.