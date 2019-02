Meil on arutu hulk arengukavasid ja strateegiaid ning kohati jääb mulje, et nende koostamine on aeganõudev asendustegevus. Lähtetoetustel on potentsiaali Eesti tervishoiumaastiku mõistlikumaks kujundamisel, aga nad peavad olema vajadusepõhiselt diferentseeritud, kirjutab kauaaegne kliinikumi juht, meditsiinidoktor Urmas Siigur (Reformierakond).