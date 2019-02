Veebruari alguseks olid tähtsamad Eesti linnad ja peaaegu kogu territoorium vaenlasest vabad. See ei tähendanud, et raskused oleks sellega lõppenud. Hullem oli veel ees. Hilistalv ja varakevad 1919 olid Eesti Vabadussõjas kõige raskemad ajad. Abi mujalt kui Soomest polnud saabuma hakanud, toiduvarud olid Eestis otsakorral ja kogu Vabadussõja lõunarindel peeti raskeid lahinguid Punaarmee lätlastest koosnevate väeosadega. Ka ülemjuhataja Laidoner on hinnanud seda tagantjärele Vabadussõja kõige raskemaks ajaks.