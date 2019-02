See ei tule vähegi laiema silmaringiga inimestele üllatusena, et punastes, marksismilembestes lääne ülikoolides – ja neid pole paraku vähe – karjuvad vihased üliõpilased maha parempoolseid ja konservatiivseid külalisesinejaid. Nood esindavad ju vaateid, mis ajavad lumehelbekeste põlvkonna kabuhirmule.

See on hirmutav kriitika. «Shapiro sõnavõtud võivad ohustada enamiku üliõpilaste emotsionaalset ja vaimset turvatunnet,» teatas enne tema saabumist Ohio ülikooli tudengiesindus, soovitades neil, kes kardavad, otsida Shapiro esinemise ajaks ohutu paik.

Kirjeldatud näited võivad näida tragikoomilised ja äärmuslikud, aga ei ole seda mitte, kui näha nende taga laiemat pilti. Ja laiem pilt, mida olen korduvalt märganud ka Eesti noorte seas, on see, et üha rohkem kohtab neid, kes eelistavad juhul, kui su arvamus ei ühti nende arvamusega, katta kõrvad kätega ja joosta minema. Peaasi, et ei peaks kuulma seisukohti, mis võiks pulsisagedust veidigi suurendada ja meelerahu pisutki kõigutada. Lühidalt: nad käituvad lumehelbekestena.

Olen kaugel väitmast, et seisukohad, mille eest noored põgenevad, on valemad või õigemad kui need, millesse nemad usuvad. Küll aga pole kahtlustki, et vastasseisukohtade eest argpükslik ärajooksmine on pagemine ühekülgse ja vildaka maailmanägemise rüppe. Ehk ajupesu poole.