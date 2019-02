Raul Rebane analüüsib eelmiste, 2015. aasta riigikogu valimistel antud häälte põhjal, millise erakonna juurest on ära jalutanud suuri ja keskmisi häältemagneteid ning mida see võiks meile öelda erakondade praeguste võimaluste ja hädade kohta.

Valimistulemuste prognoosimine on praegu nii meedias kui tavasuhtluses kõrge staatusega tegevus. Tavaliselt vaadatakse igakuiseid uuringuid ja siis oletatakse vastavalt oma meeleolule ja maitsele üles-alla. On ka neid, kes otsivad täiendavat infot. Neile ongi järgmine analüüs.

Pakun välja mõningaid meil vähe tarvitatud indikaatoreid, lootuses, et kellelgi on neist kasu. Metoodika on lihtne, analüüsin 2015. aasta riigikogu valimisi eri nurkade alt ja võrdlen, kus võimalik, praeguse olukorraga.