Orbitaaljaam Mir on varustatud uue põkkamissüsteemiga, millel on kuus põkkesõlme ning kujutab endast baasplokki. Selle ülesanne on luua mitmeotstarbeline pidevalt töötav mehitatud kompleks, millel on teadusliku ja rahvamajndusliku tähtsusega spetsialiseerunud orbitaalmoodulid.