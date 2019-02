Ma pean enda kohuseks öelda avalikult vastulause riigikogu liikme Madis Millingu arvamusartiklile Postimehes, kuna see sisaldab pooltõdesid ja kuulujutte, mis ühel või teisel moel kahjustavad ka kaitseväe ja kaitseväelaste mainet, ja seda ilma põhjuseta. Selleks sunnib mind minu ametikoht ja aukoodeks, kuna ei saa paljude lugupeetud riigikogu liikme arvamusavaldusega nõus olla. On veel tähtis rõhutada, et kõikide hangete sisuline kuulamine ja info edastamine on riigikogu riigikaitsekomisjonis toimunud ning kõikidele küsimustele on antud vastused ning nendel kohtumistel on osalenud ka Madis Milling.

Saan kinnitada taas, nagu tegin seda ka riigikogus, et käsitulirelvade ja tankitõrje relvasüsteemi hankega on kõik korras. Need vastavad kaitseväe nõuetele. Ma jätan siinkohal kohe kõrvale juriidilised aspektid ja lobi, mida kõrvalejäänud pakkujad väga hästi valdavad. Juhul kui hangitakse täna laual olevad süsteemid, on kaitseväelased, kes neid kasutama hakkavad, rahul. Käsitulirelvade hanke võitjaks tunnistatud Ameerika ettevõtte LMT relvade puhul on tegemist kaitseväe nõuetele vastava kvaliteedi, hea hinna, väga hea garantii ning remondibaasi pakkumisega. Tankitõrje hanke puhul on loomulikult kahju, et MBDA ei osalenud, kuid Spike'i üle rõõmustavad kõik tankitõrjujad. Oma heameelt on väljendanud ka Poola, Soome, Läti ja Leedu ohvitserid, kes lisaks heale relvasüsteemile näevad suurepärast võimalust edaspidi relva haldamises koostööd teha. Seda on kinnitanud minu kolleegid. Samuti on tegemist uue laskesüsteemiga, mitte 15 aastat vanaga. Raketil on kaks lõhkelaengut, see tabab tanki ülevalt, kus soomus on kõige õhem ja saan kinnitada, et see süsteem saab hakkama ka kõige uuemate tankiversioonidega, ka nendega, mis veel katsetamisel.