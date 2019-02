Juhtumeid, kus vallaleht muutub võimuerakonna häälekandjaks on tuvastatud küll ja veel. Mis aga puutub turu solkimisse, siis paneb olukord vähemalt meil siin Valgamaa meediamaastikul küsima – millise turu? kirjutab Valga vallavalitsuse kommunikatsioonijuht Põim Kama.

Juba mõnda aega on kriitika all munitsipaalrahade eest välja antavad valdade-linnade infolehed. Riigikontrollile on pinnuks silmas nende rakendamine poliitiliste huvide teenistusse. President Kersti Kaljulaid väljendas aga möödunud nädalal muret konkurentsi mõjust erameediale, nimetades vallaeelarvest välja antavaid lehti turu solkimiseks.