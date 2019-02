Hea juhi olulised tööriistad on kõrvad, suu, aju ja süda. Kõrvad, et kuulata, aju, et mõista, hinnata ja mõelda, süda, et tunda ja tajuda ning suu, et küsida, rääkida ja seletada. Need neli tööriista peavad töötama koos ning ükski neist ei saa puududa. Juht ei pea teadma kõigest kõike ega tohi kõikjale sekkuda, aga ta peab teadma kõike olulist, eriti seda, mis toimub tema organisatsioonis. Kui on vaja, siis peab ta suutma kiiresti ja piisava põhjalikkusega endale asjad selgeks teha. Juht ei tohi valetada ega hämada. Seda muidugi ei tohiks keegi teha, kuid juhtide puhul on see eriti kurjast.