Eestis toimuva immigratsioonidebati jälgimine on olnud paeluv mitmel põhjusel. Loogika, miks paljud eestlased on immigratsiooni vastu, on arusaadav ja sellega on lihtne nõustuda: soovitakse lõpetada odava tööjõu Eestisse tulemine ja keskenduda pigem kõrgelt tasustatud töökohtade loomisele eestlastele. Sellised kõrgelt tasustatud töökohad muudaksid Eesti taas atraktiivseks ka siit lahkunud eestlastele. See võimaldaks Eestil tugevdada oma keelt, kultuuri ja tulevikku iseseisva rahvusena.