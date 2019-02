Sõdurid on maas põrandal õlgede peal ilma korraliku pesuta, riietes, mis kord mitu kuud tagasi selga on pandud ja mida ka nüüd ära ei wõi wõtta, sest külm on wäljakannatamata. Toitmine wõimatu wilets. Need, kes satuwad sarnastesse haigemajadesse, on külmetamise ehk mõne muu haiguse tõttu surmale pühendatud, sest haigus hakkab ju kaaslastelt külge, kes enne seal maas lamasid ja lamawad. Suremus tõuseb alatasa ja wiimasel ajal on surejate arw päewas kuni sajani tõusnud. Mõned haigemajad on päris ilma arstideta, sest haigus on ka arstidele külge hakanud ja uut personaali ei ole kusagilt wõtta.