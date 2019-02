Võime lõpmatuseni arutada selle üle, kas meie riik on paremini kaitstud siis, kui investeerime selleks 2 protsenti riigieelarvest või 2,5 protsenti – tegelikult otsustab meie kaitsetõhususe see, mida me selle rahaga teeme. Meie hiljutised kaitsehanked pole selles osas suurt kindlustunnet sisendanud – probleeme on nii hangitud CV90-te moderniseerimisega kui ka käsitulirelvade hankega. Paralleelselt menetletakse hanget, millega ostetakse Eestile eelmise generatsiooni tehnoloogiaga Iisraeli tankitõrjerakette, mis ei suuda moderniseeritud vene tanki aktiivsoomust läbistada. Tõhus tankitõrje on aga meie kaitsevõimekuse üks alustala.