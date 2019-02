Tõsi on see, et Vabaerakonna saamisloos oli IRLil oma roll, solvumisel aga mitte. Miks? Valijate kollektiivne mõistus on nii tark, et ei lase solvumisele ja kättemaksule poliitikas midagi ehitada. See lihtsalt ei õnnestu. Vabaerakond tekkis sellepärast, et oli vajadus vaba jõu ja mõtte järele, mitte sellepärast, et keegi kellegi peale solvus või kedagi solvas.