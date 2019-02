27.–28. veebruaril toimub Vietnami pealinnas Hanois suur vaatemäng pikas protsessis, mille lõppeesmärk on edu Korea poolsaare rahupüüdlustes. Mõlemal suurejoonelisi kohtumisi armastaval liidril, Kim Jong-unil ja Donald Trumpil, on eelkõige sisepoliitikast kantud surve saavutada ka midagi enamat kui Singapuris sõlmitud «We’ll see what happens»i stiilis leping. Mida aga oodata teiselt Ameerika Ühendriikide ja Põhja-Korea juhtide tippkohtumiselt?