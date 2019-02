Meie president Kersti Kaljulaid kuulutas oma uusaastakõnes pidulikult välja emakeeleaasta. Tekkis õrn lootus, et midagi ka muutub, et kirjutavad ja kõnelevad inimesed hakkavad oma sõna hoolsamalt jälgima, lauseid hellalt käitlema. S...gi pole muutunud! Muidugi, käes on alles aasta teine kuu, ümberhäälestumine võtab aega, lohutan end. Viskan keele alla allergiatableti, kui mõni eriline väärand mind taas kärna ähvardab ajada. Miks ma peaksin saasta seedima ja seda teinekord veel maksumaksja raha eest ka?