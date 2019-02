Mailis Reps ja Jüri Ratas. FOTO: Konstantin Sednev/Postimees

Kuula artiklit

Keskerakondlastelt Mailis Repsilt ja Jüri Rataselt tuleb järelejätmatult ja väga täpselt aru pärida, mis mängu nad Ida-Virumaal ja Kohtla-Järve riigigümnaasiumiga seoses mängivad. Miks tehakse riigigümnaasiumi keele küsimuses kannapöördeid, miks ei leia Eesti Vabariigi haridusminister aega Kohtla-Järve eestlastega kohtuda jne?

Lugege tänase Postimehe arvamusküljelt ajalehe Põhjarannik tegevtoimetaja Erik Kalda arvamusartiklit: «Ida-Virumaa eestikeelsed inimesed ei räägi praegu poes, turul või kodus muust kui sellest, kuidas riik eesotsas valitseva Keskerakonnaga on siinsete eestlaste kogukonna maha müünud, kui otsustas hävitada eestikeelse gümnaasiumi Kohtla-Järvel.»

See ei ole mingi pisike kohaliku tähtsusega vägikaikavedu, vaid väga põhimõtteline küsimus, kuidas meil Eestis asjad käivad ja kuidas ning mis põhjustel praegune keskerakondlaste juhitud valitsus oma otsuseid langetab. Juba ainuüksi asjaolu, et Ida-Viru 27 000 eestlast tunnevad ennast oma maakonna kooliasjades ka haridusministeeriumi poolt kõrvalejäetuna, peaks kõik häirekellad helisema panema. Selline kõrvalejätmine, kohtumistega venitamine ja isegi ametlikes kirjades kogukonnaks taandamine on ilmselgelt viimane asi, mida riigigümnaasiumite loomisest kuuldes oodati. Keskerakondlike niiditõmmete ja huvikeste tõttu ollakse alt vedamas ka järjekordseid aastakäike Ida-Virumaa venekeelsetest peredest pärit noori.

Kohtla-Järve riigigümnaasiumi ümber toimuv näitab, millised on Keskerakonna uute juhtide võimupiirid oma erakonna sees. Need on pehmelt öeldes ahtad. Kes tõmbab tegelikult niite?

Virulane, ERRi ajakirjanik Anvar Samost ütles eilses raadiosaates «Samost ja Sildam» tabavalt, et see juhtum näitab, millised on Keskerakonna uute juhtide võimupiirid oma erakonna sees. Need on pehmelt öeldes ahtad. Keskerakonna praegustel juhtidel on ilmselgelt hirm, et äkki hüppavad vahetult enne valimisi nende paadist ära need keskerakondlased, kes on harjunud aastakümneid sealseid linnu oma suva järgi valitsema.

Tsiteerigem veel Anvar Samostit ta raadiosaatest: «Kui vaadata, kuidas läbi aastate Kohtla-Järve korruptiivne linnavalitsus on seda eesti kooli igal moel kiusanud, nagu vähegi on osanud – küll on vahetatud arusaamatutel põhjustel direktoreid, küll on tegemata jäetud remondid – see kõik on üle elatud. Aga nüüd, riigi otsusega, kaob see eestikeelne kool linnast ära.»