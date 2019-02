Poliitika on olnud Rainer Vakra täismeheelu kogu sisu ja kõik märgid viitavad, et ka plagiaadisüüdistus ei kalluta teda valitud eluteelt.

Rainer Vakra on täiesti külma kõhuga tegelane. Pärast seda, kui Eesti Ekspressi ajakirjanik Mikk Salu oli tuvastanud tema bakalaureusetöös lehekülgede kaupa mujalt võetud ja viitamata materjali, pidid teised ajakirjanikud, kes Vakrat kätte saada üritasid, tõdema, et mees on tabamatu – kadunud. Misjärel Vakra (37) teatas oma Facebooki küljel, pilk pildil selge ja silmavaade otse, nagu poleks midagi juhtunud: «Sõbrad, ma ei ole kuhugi kadunud. Valimiste eel on tegemist palju ja päevad pikad. Hetkel tegin tänase sõbrapäeva heateo.»