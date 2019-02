Eva Kams. FOTO: Kristjan Teedema

Kuna erakonnad on jaganud juba mõnda aega lubadusi viia läbi riigireform ja lõpetada ühiskonna ja ettevõtluse aina uute piirangutega ahistamine, on aeg küsida, miks pole see põrmugi õnnestunud, kirjutab ettevõtja Eva Kams (Isamaa).

Seadusloome käib täie hooga edasi ja piiranguid muudkui lisandub. Riik tahab sundida koole alustama tunde kell üheksa hommikul, püüab seada uued ja karmid regulatsioonid sõidujagamisteenuse osutajatele, ja nii edasi. Ettevõtjad kurdavad, et e-riik on loonud ametnikele ammendamatu võimaluse koormata neid aina määratuma aruandluskoormaga ilma, et sellega kaasneks riigile endale erilisi lisakulusid. Küll aga peavad ettevõtjad leidma aega vastata näiteks küsimusele, mitu vaba töökohta neil parajasti on, justkui see peaks olema riigi asi.