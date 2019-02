Euroopa Komisjon on teinud ettepaneku rakendada ELi maksupoliitika puhul kvalifitseeritud häälteenamusega hääletamist – just ajal, mil jõudude tasakaal liidus on otsustavalt kaldumas lõunapoolsete liikmesriikide kasuks. See võib kergesti tekitada vastupanu põhjapoolsetes liikmesriikides, kes sisuliselt kaotaksid fiskaalse suveräänsuse, kirjutab endine Euroopa Keskpanga peaökonomist ja juhatuse liige ning praegune Frankfurdi Goethe Ülikooli finantsuuringute keskuse president Otmar Issing.