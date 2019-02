Inimesse on programmeeritud elujaatus, see tähendab jaatada loomist ja arengut. Lapsed on meie elu ja töö jätkajad. Sellepärast on ema rõõm suurim rõõm, vanemate armastus suurim armastus. Tervitades 100 000. tartlase sündi, tervitame oma linna elu edasiminekut.

Inimese elus see fakt, et ta sündis oma linna 100 000. kodaniku sündimise päeval, jääb märkimisväärseks ka siis, kui ta oma elus midagi eriti märkimisväärset ära ei tee. Kõik muu, mida see sündmus linnale kaasa toob – seda ma ei oska kujutleda. Vanemuise poolelt vaadates tähendab see aga seda, et kuna teatrisaalide mahutavus on peaaegu ammendatud, siis võib külastajate arv 1000 elaniku kohta väheneda. Jääb kehtima elu igavene seadus, et iga rõõmsa asjaga kaasneb ka midagi kurba.