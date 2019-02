Mais ees seisvaid Euroopa Parlamendi valimisi peetakse otsustavaks hetkeks, mis määrab kindlaks terve Euroopa projekti tuleviku. Selleks on ka põhjust. Euroskeptilised parteid, kel on kavas luua populistide ühisrinne, vajavad kõigest kolmandikku parlamendikohtadest, et ELi valitsemine seisku tõugata, kirjutab Euroopa Välissuhete Nõukogu direktor Mark Leonard.