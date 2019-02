Poliitika kujundamise hea tava järgi kaasatakse otsuste tegemisel neid huvigruppe ja kodanikke, keda konkreetsed otsused enim mõjutavad. See tähendab, et nii riigiasutused kui ka kohalikud omavalitsused peavad võtma piisavalt aega otsuste tegemiseks ja küsima oma plaanidele sisendit ajal, mil on veel võimalik otsuseid mõjutada. Praegu on kätte jõudnud aeg, kus enamik ametnikke saab küll aru kaasamise vajadusest, kuid praktikas korraldatakse sageli huvigruppidega arutelusid pigem ilusate meediapiltide tegemiseks kui sisuliselt inimeste arvamusega arvestamiseks.

Huvigruppe, mida tuleks otsuste tegemisel kaasata on muidugi mitmeid. Üheks oluliseimaks neist on noored. Noorte huvideks on traditsiooniliselt loetud hariduse, kultuuri ja noorsootöö valdkonnad, kuid tegelikult on raske leida poliitika valdkonda, mis ei mõjutaks noorte igapäevaelu. Teemad nagu näiteks riiklik ühistranspordikorraldus on noorte jaoks isegi olulisem kui vanemate inimeste jaoks, sest noortel puudub võimalus ebapiisava transpordisüsteemi puhul isiklikku autot kasutada. Kahjuks ei küsi riiklikud ega kohaliku omavalitsuse asutused näiteks sellel teemal noortelt eraldi tagasisidet ja ühistranspordist enim sõltuva elanike grupi arvamus jääb sisuliselt esindamata.