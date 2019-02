Praegu Euroopas kehtivat autoriõigust kohendati viimati aastal 2001. Meil ei olnud Facebooki ega Youtube’i ning Google’i otsingumootor oli nelja-aastane tulevikutegija. Vahepealse ajaga on tundmatuseni muutunud nii internet kui ka meie harjumused: muusikakuulamine on muutunud, filmivaatamine on muutunud ja igaüks meist on iga päev autor, enamasti sotsiaalmeedias. On selge, et toona esimesi digitaalse maailma reegleid luues loodi neid hoopis teistsuguse maailma jaoks.