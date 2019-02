Üldiselt avala ja joviaalse olekuga Rainer Vakra ei soovinud eile oma bakalaureusetööga seotud plagiaadikahtlust ajakirjanikele otse kommenteerida. FOTO: Mihkel Maripuu FOTO: Mihkel Maripuu

Paljud meist on koolis maha kirjutanud. Mõni jätkas spikerdamist ülikoolis. Mõni, näiteks praegu skandaali keskmesse sattunud Rainer Vakra, viksib mõnelt teiselt autorilt maha ka oma lõputöö või mõned selle osad. See, kuidas sellisesse tegevusse suhtutakse, on mentaliteedi küsimus. Meil on kombeks pidada häbiväärseks seda, et öelda õpetajale või õppejõule, et keegi kaaslastest petab. Samas mainekates anglosaksi ülikoolides loetakse vastuvõetamatuks sellest mitte teatamist. Kui keegi oleks Ameerikas jäänud vahele samasuguse sulitembuga nagu Vakra, oleks süüdlane saanud ülikoolist hundipassi ning elektroonilisse akadeemilisse registrisse oleks tehtud vastav sissekanne. Kuid Tallinna Ülikoolis ei vaevunud ei juhendaja, oponent ega komisjoni liikmed Vakra tööga nähtavasti omal ajal tutvumagi. Kuidas muidu selgitada seda, et säärase jultunud ja nüri copy-paste eest kraade antakse.

Kõige häirivam kogu Vakra loo juures ongi mentaliteet, mis sellega välja on koorunud. See on teolt tabatud kahemehe mentaliteet, kes on tundidest poppi teinud, emale päevikusse hinnete võltsimisega vahele jäänud ning sellele mingeid haledaid vabandusi toonud. Kusjuures kahemeestena on käitunud nii sotside partei, Vakra kui ka Tallinna Ülikool. On ka neid, kes kahemehele kaasa tunnevad ja talle ise vabandusi välja mõtlevad, näiteks «see oli juba ammu» ja «nii teevad kõik». Andke andeks, aga ei tee nõnda «kõik». Mõni on teinud Savisaare vihmavarju hoidmise ja lõputöö varastamise asemel reaalselt suuri asju. Otsinud näiteks vähile ravimit või pannud aluse mõnele suurele ettevõttele.

Plagiaat ja akadeemiline sullerlus on paraku meie ühiskonna mentaalsuse ja akadeemilise keskkonna osa. Tegemist on korruptsiooni liigiga. Seda ei saa välja juurida samamoodi, nagu Taavi Aas on seni näiteks «välja juurinud» Tallinna linnast korruptsiooni: à la laseme Soraineni advokaatidel maksumaksja raha eest ette valmistada paberi, millega häda korral on hea oma paljast tagumikku kinni katta. Ülikoolid peavad käised üles käärima ja hariduspettusele nulltolerantsi välja kuulutama!